Стало известно, кто обслужит второй поединок 1/2 финала самого престижного турнира Европы с участием английского и французского грандов.

Встречу между Манчестер Сити и ПСЖ будет судить бригада арбитр во главе с Бьорном Кюйперсом, информирует официальный сайт УЕФА.

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Ему будут помогать лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр – грек Тасос Сидиропулос. С системой VAR будет работать Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

К слову, Кюйперс неоднократно обслуживал поединки с участием обеих команд. Более фартовым арбитр был для французов: в шести последних играх с его участием ПСЖ ни разу не проиграл. Именно нидерландец зафиксировал финальный счет 4:1 в пользу парижан в матче 1/8 финала ЛЧ с Барселоной.

Последний матч Манчестер Сити с участием Бьорна – ничья с Порту (0:0) в групповом этапе Лиги чемпионов. Также можно вспомнить поражение от Тоттенхэма в полуфинале сезона 2018/19 (0:1), сокрушительную победу над Боруссией М в 2016-м (4:0), ничью с Ромой в 2014-м (1:1) и поражение от Баварии в 2013-м (1:3).

Напомним, первый поединок между Манчестер Сити и ПСЖ завершился победой "горожан" 2:1. Ответный матч состоится во вторник, 4 мая, в 22:00.

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