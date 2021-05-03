"Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Мы должны начать матч так, как заканчивали второй тайм в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением.

Манчестер Сити – ПСЖ: прогноз и где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Всегда нелегко. Вне зависимости с кем мы играем. В больших матчах играть против двух футболистов мирового класса- большой вызов для защитников. Но это прекрасная возможность проверить себя, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы нейтрализовать их. Мы отлично справились с этой задачей во втором тайме первого матча. Но нам придется сдерживать всю команду, а не только двух игроков.

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Мы должны хорошо сыграть в атаке, как и в любом другом матче, чтобы победить. Мы ни разу не подходили к игре с мыслями об удержании нужного счета. Подходить к игре с мыслями, что дело уже сделано, крайне непрофессионально. Мы должны быть собой, сыграть как подобает "Ман Сити", как мы умеем. Болельщики знают, как мы играем. Мы должны сыграть именно так. Мы ждем этого и полностью сфокусированы на предстоящей игре.

Второй тайм в Париже придал нам уверенности. Проявлять характер и одерживать волевые победы крайне непросто. После победы мы ощутили гордость и удовлетворение от проделанной работы. Эти моменты могут придать нам уверенности в ответном матче", – цитирует Стоунза официальный сайт УЕФА.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился победой "горожан" (2:1).

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