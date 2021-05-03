"Сегодня мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, и затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы попытаться добиться победы.

Манчестер Сити – ПСЖ: прогноз и где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Наша цель - лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но сохраняя баланс между владением и переходными фазами. Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить два гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому.

Трудно просчитать, что именно нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол - это игра, которая всегда может удивить. Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями.

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Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. "ПСЖ" не так часто играл в полуфиналах в последние годы. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал", – цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало поединка в 22:00. Первый матч завершился победой "горожан" (2:1).

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