Наставник парижан Маурисио Почеттино определился с перечнем футболистов, которые попытаются вырвать у Манчестер Сити путевку в финал ЛЧ 2020/21.

В список ПСЖ попали 24 игрока, без учета дисквалифицированного Гуйе. Идрисса получил красную карточку за грубый фол против Илкая Гюндогана и не сыграет в ответном матче, но отправился в Англию, чтобы поддержать команду.

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Килиан Мбаппе, который пропустил поединок против Ланса из-за травмы, оказался в списке, но пока что состояние его здоровья неизвестно. Колин Дагба, который еще в первом тайме игры с Лансом покинул поле, успел восстановиться. Другие лидеры парижан тоже в списке – в частности, Маркиньос, Навас, Верратти, Неймар и Ди Мария, информирует официальный сайт ПСЖ.

Таким образом, из важных игроков точно не сыграет только Хуан Бернат, который уже длительное время находится в лазарете.

Напомним, матч Манчестер Сити – ПСЖ стартует 4 мая в 22:00 по Киеву. В Париже команда Гвардиолы выиграла 2:1 – на гол Маркиньоса "горожане" ответили точными ударами Кевина де Брюйне и Рияда Мареза.

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