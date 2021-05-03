Наставник "горожан" не спешит записывать свою команду в фавориты полуфинального противостояния с ПСЖ даже после победы во Франции.

Напомним, Ман Сити сохраняет шансы на требл по итогам текущего сезона. Команда Гвардиолы уже завоевала Кубок лиги и находится в шаге от титула АПЛ, а в Лиге чемпионов выиграла первый полуфинальный матч в Париже – 2:1.

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"Чтобы выйти в финал ЛЧ, мы должны провести идеальный матч. Все знают, что это особенная игра для Манчестер Сити, но еще ничего не решено. Три чемпионства АПЛ за 4 года – это что-то невероятное, но сейчас мы живем мечтой о финале ЛЧ. Тем более, что это наш первый полуфинал.

Мы должны довести до конца свою работу и идеально сыграть во вторник. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира с фантастическими игроками – именно команда, а не один-два футболиста. Они могут выиграть матч благодаря одному удачному действию. Ман Сити должен сыграть очень агрессивно", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, матч Манчестер Сити – ПСЖ стартует 4 мая в 22:00 по Киеву. В Париже команда Гвардиолы выиграла 2:1 – на гол Маркиньоса "горожане" ответили точными ударами Кевина де Брюйне и Рияда Мареза.

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