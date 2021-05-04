Легендарный Алекс Фергюсон решил подбодрить подопечных Почеттино перед поединком с манчестерским клубом.

В сети появились фото с культовым экс-тренером Манчестер Юнайтед возле гостиницы, где расположилась делегация ПСЖ.

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По информации Football Tweet, Фергюсон провел внутри около полутора часа. С кем именно встречался шотландец не сообщается, но в гостинице не было никого кроме игроков, тренеров и персонала парижской команды.

Напомним, 4 мая Манчестер Сити будет принимать ПСЖ в рамках ответного матча 1/2 финала ЛЧ, начало в 22:00. Первая встреча этих соперников завершилась победой "горожан" (2:1).

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