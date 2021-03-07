"Я согласен, что в последних двух матчах играл не очень хорошо. И мне не нужно смотреть на статистику, чтобы понять, хорошо я играю или нет.

Сульшер – о матче с Манчестер Сити: Один рекорд точно будет побит

Следующий матч мы играем с Манчестер Сити. Думаю, что все знают, что значит играть в дерби – неважно, какое именно это дерби. Дерби всегда означает чуть больше, чем другие матчи. Здесь мы говорим о том, кто в данный момент в настоящее время сильнее в городе Манчестер.

У нас есть две команды, и мы хотим, чтобы победителем стали именно мы. Мы хотим победить "горожан" и мы должны сделать это, прежде всего для нас и нашей уверенности. И, конечно же, мы не забываем о всех болельщикам, которые нас поддерживают", – цитирует Фернандеша издание Sky Sports.

Напомним, поединок 27-го тура между МС и МЮ состоится уже сегодня, 7 марта. Начало встречи в 18:30. После 27-ми туров "горожане" с 65-ю очками лидируют в турнирной таблице АПЛ, "красные дьяволы" с 51-м пунктом – третьи.

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