Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед имеют кадровые проблемы перед очным противостоянием в АПЛ.

После международной паузы Манчестер Сити будет принимать Манчестер Юнайтед в четвертом туре АПЛ. Обе команды имеют кадровые проблемы перед игрой и рискуют недосчитаться 13 игроков.

Как сообщает Mirror Football, Омар Мармуш во время матчей за Египет повредил колено. Велика вероятность, что он пропустит встречу с МЮ. На этом проблемы Пепа Гвардиолы не заканчиваются. Райан Шерки выбыл на два месяца, Фил Фоден и Савио не играли с Брайтоном.

Матео Ковичич, и Калвин Филлипс выбыли на длительный срок, а участие в дерби Джона Стоунса под большим вопросом из-за травмы, которую получил в сборной Англии. Йошко Гвардиол в этом сезоне еще не выходил на поле. Абдукодир Хусанов должен успеть восстановиться к игре.

Что касается Манчестер Юнайтед, то их проблемы не столь критичны. Лисандро Мартинес продолжает восстановление и не сыграет против Ман Сити. Диогу Далот, Мейсон Маунт и Матеус Кунья должны вернуться в состав манкунианцев.

Напомним, Манчестер Сити будет принимать Юнайтед в воскресенье, 14 сентября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

