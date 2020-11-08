"Это была интересная игра – мы увидели огромное количество тактических перестроек. Обе команды играли на потрясающем энергетическом уровне, пытались свести к нулю шансы соперника и использовать свои моменты. Топовый матч.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Считаю, что это игра с наименьшим количеством созданных моментов Манчестер Сити с тех пор, как я возглавил Ливерпуль осенью 2015-го. У Манчестер Сити практически не было моментов, и это достойный комплимент для моих игроков", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль расписал ничью с Манчестер Сити (1:1) и расположился на третьем месте в чемпионате Англии.

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