Сити очень мощно начал матч и вышел вперед уже на 5-й минуте – удару де Брюйне помог рикошет. Ливерпуль также не замедлил с ответом. Трент удачно подключился к атаке и выполнил удобную скидку на Жоту, который "прошил" Эдерсона.

Ливерпуль дважды спасся от поражения с Ман Сити в чемпионском матче АПЛ – из зоны конкурента Зинченко пришли 3 гола

Победителями на перерыв ушли таки подопечные Гвардиолы. Жезус избежал офсайда и четко реализовал свой момент с подачи Канселу. Впрочем, Ливерпуль снова быстро дал отпор. На 54-й секунде второго тайма Салах вывел Мане один на один с Эдерсоном – 2:2. Этот счет оказался окончательным, поэтому Ман Сити сохранил лидерство и один пункт превосходства над Ливерпулем.