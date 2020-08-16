Манчестер Сити – Лион: Руди Гарсия объяснил, благодаря чему его подопечные добыли путевку в полуфинал Лиги чемпионов

"Горжусь своими игроками. Мы верили в себя. Знали, что играем против топовой команды, и не являемся фаворитами. Залог нашего успеха – в командном духе. Каждый играл друг за друга, и те игроки, которые вышли на замену, здорово помогли.

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Мусса Дембеле расстроился, что не попал в стартовый состав, но я сказал ему перед матчем, что он будет очень важен для нас. В итоге судьба матча решилась футболистами, которые вышли на замену, как и два первых четвертьфинала.

Мы выиграли тактическую борьбу. Осваиваем нашу систему игры. Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий на своем пути", – приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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