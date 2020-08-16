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Манчестер Сити – Лион: Руди Гарсия объяснил, благодаря чему его подопечные добыли путевку в полуфинал Лиги чемпионов

10:03 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: Руди Гарсия объяснил, благодаря чему его подопечные добыли путевку в полуфинал Лиги чемпионов
Руди Гарсия / Reuters

Главный тренер Лиона Руди Гарсия поделился впечатлениями от поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Горжусь своими игроками. Мы верили в себя. Знали, что играем против топовой команды, и не являемся фаворитами. Залог нашего успеха – в командном духе. Каждый играл друг за друга, и те игроки, которые вышли на замену, здорово помогли.

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Мусса Дембеле расстроился, что не попал в стартовый состав, но я сказал ему перед матчем, что он будет очень важен для нас. В итоге судьба матча решилась футболистами, которые вышли на замену, как и два первых четвертьфинала.

Мы выиграли тактическую борьбу. Осваиваем нашу систему игры. Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий на своем пути", – приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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