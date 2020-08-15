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Манчестер Сити – Лион: Гвардиола рассыпался в комплиментах будущему сопернику

17:09 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: Гвардиола рассыпался в комплиментах будущему сопернику
Хосеп Гвардиола / Uefa.com

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с французской командой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

 

"Мы достаточно хорошо знаем Лион. Это прекрасно организованная команда, компактная, агрессивно подходит вперед, быстрая. Хорошая группа атаки, классные крайние защитники, хорошие исполнители стандартов. Топ-команда.

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Надо проявить психологическую стойкость, помнить, что матч заканчивается только с финальным свистком, и постараться выполнить свой план. В таких матчах на первое место выходят психология, характер и дух. Думаю, игроки готовы", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, последний четвертьфинал самого престижного еврокубка состоится сегодня, 15 августа. Начало встречи – в 22:00.

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