Манчестер Сити – Лестер – 6:3 – видео голов и обзор матча
20:08 - Читати українською
Манчестер Сити перестрелял Лестер в сумасшедшем матче 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
14’ Рияд Марез
21’ Илкай Гюндоган
25’ Рахим Стерлинг
69’ Эмерик Ляпорт
87’ Рахим Стерлинг
Джеймс Мэддисон 55’
Адемола Лукман 59’
Келечи Ихеаначо 66’
14’ Рияд Марез
21’ Илкай Гюндоган
25’ Рахим Стерлинг
55’ Джеймс Мэддисон
59’ Адемола Лукман
66’ Келечи Ихеаначо
69’ Эмерик Ляпорт
87’ Рахим Стерлинг
Подопечные Гвардиолы просто разнесли соперника в первом тайме. Де Брюйне быстро открыл счет, а затем были два пенальти и гол с игры от Гюндогана. "Горожанам" следует поблагодарить Юри Тилеманса, который "привез" оба 11-метровых на ворота Шмейхеля.
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В перерыве Брендан Роджерс вселил надежду в свою команду. Лестер за 10 минут сократил отставание до минимума, но на этом подвиг завершился. Ляпорт и Стерлинг похоронили все надежды гостей на очки – 6:3.
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