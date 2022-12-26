Подопечные Гвардиолы просто разнесли соперника в первом тайме. Де Брюйне быстро открыл счет, а затем были два пенальти и гол с игры от Гюндогана. "Горожанам" следует поблагодарить Юри Тилеманса, который "привез" оба 11-метровых на ворота Шмейхеля.

Манчестер Сити обыграл Лестер в фантастической перестрелке с девятью голами – Зинченко провёл полный матч

В перерыве Брендан Роджерс вселил надежду в свою команду. Лестер за 10 минут сократил отставание до минимума, но на этом подвиг завершился. Ляпорт и Стерлинг похоронили все надежды гостей на очки – 6:3.