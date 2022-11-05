Счет открыл Альварес роскошным ударом под поперечину. Гол Родри был отменен после просмотра VAR. Фулхэм сравнял усилиями Перейры, который реализовал пенальти за фол Канселу. Жоау еще и получил красную.

Холанд вырвал для Ман Сити 3 очка с Фулхэмом, Лидс перестрелял Борнмут в матче с 7 голами, второй триумф Де Дзерби