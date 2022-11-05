Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча со спасением имени Холанда
22:14 - Читати українською
Манчестер Сити в напряженном матче 15-го тура АПЛ одолел Фулхэм. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
16’ Хулиан Альварес
26’ Жоау Канселу
90+5’ Эрлинг Холанд
Андреас Перейра 28’
16’ Хулиан Альварес
26’ Жоау Канселу
28’ Андреас Перейра
90+5’ Эрлинг Холанд
Счет открыл Альварес роскошным ударом под поперечину. Гол Родри был отменен после просмотра VAR. Фулхэм сравнял усилиями Перейры, который реализовал пенальти за фол Канселу. Жоау еще и получил красную.
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Несчастье Сити с VAR продолжилось, поэтому не засчитали и взятие Холанда. Эрлинг все же забил в добавленное арбитром время с пенальти. Манчестер набрал 32 зачетных балла и временно сдвинул Арсенал с вершины турнирной таблицы АПЛ. Фулхэм пока держится на восьмой строчке.
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