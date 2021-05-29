Манчестер Сити – Челси: Зинченко провел 100-й матч за "горожан"
23:20 - Читати українською
Финальное противостояние Лиги чемпионов войдет в личную историю Александра Зинченко.
завершено
42’ Кай Хаверц
Универсал Манчестер Сити и сборной Украины вышел с первых минут в финале самого престижного еврокубка против Челси.
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Для нашего Александра этот матч по-настоящему особенный. Это его юбилейное – сотое – появление на поле в футболке "горожан" во всех турнирах. За это время Зинченко записал в свой актив 2 забитых мяча и 7 результативных передач.
К слову, включая противостояние против Челси, у Александра Зинченко 17 матчей в Лиге чемпионов за Сити.
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Источник: Футбол 24
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