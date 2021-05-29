Универсал Манчестер Сити и сборной Украины вышел с первых минут в финале самого престижного еврокубка против Челси.

Манчестер Сити – Челси: Тьягу Силва стал самым возрастным игроком лондонцев в европейских финалах

Для нашего Александра этот матч по-настоящему особенный. Это его юбилейное – сотое – появление на поле в футболке "горожан" во всех турнирах. За это время Зинченко записал в свой актив 2 забитых мяча и 7 результативных передач.

К слову, включая противостояние против Челси, у Александра Зинченко 17 матчей в Лиге чемпионов за Сити.

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