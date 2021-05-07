Владельцы английских грандов готовы щедро потратиться из-за трофеев своих команд, сообщает Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов хотят украсть у Стамбула – курьезный хозяин

Челси может завоевать Кубок Англии и кубок Лиги чемпионов, поэтому Роман Абрамович подготовил 11 млн фунтов бонусов для "синих". Победа над Реалом в полуфинале ЛЧ уже гарантировала игрокам 5 млн фунтов. Еще 5 млн они получат за триумф в Стамбуле, а 1 млн фунтов команда получит за победу над Лестером на Уэмбли. Все эти средства будут разделены между игроками первой команды поровну.

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В свою очередь владельцы Манчестер Сити выплатят бонусы по условиям личных контрактов "горожан". Если манкунианцы впервые в истории возьмут кубок Лиги чемпионов, то суммарные выплаты составят 15 млн фунтов. Большинство исполнителей Сити получат от 600 тысяч до миллиона фунтов. Бонусы за титул АПЛ будут начислены отдельно.

Отметим, что финал ЛЧ Манчестер Сити – Челси состоится 29 мая в Турции.

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