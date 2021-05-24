"Мы дважды их обыграли, хотя в финале Сити будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

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Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его Баварии, сейчас встречался с его Ман Сити. Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его Барселона, как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал здесь, в Англии.

Можно смело сказать, что Ман Сити и Бавария в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси состоится в Порту 29 мая. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА перенес игру в Португалию, ведь Соединенное Королевство внесло Турцию в красный карантинный список стран.

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