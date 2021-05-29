Центрбек "пенсионеров" стал самым возрастным игроком в истории Челси, который когда-либо появлялся в европейском финале, информирует OptaJoe.

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Силва вышел на поле со стартовых минут в возрасте 36 лет и 249 дней. Тьягу по этому показателю обошел Клода Макелеле, который в 2008-м участвовал в финале ЛЧ против МЮ. На момент встречи ему было 35 лет и 93 дней.

Заметим, без учета нынешнего финала в активе бразильского защитника 33 поединка в сезоне 2020/21 и 2 забитых мяча.

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