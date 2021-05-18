Владелец английского Манчестер Сити шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян пообещал невероятные презенты для болельщиков, которые поддержат команду во время финала Лиги чемпионов против лондонского Челси.

Бизнесмен оплатит поездку на решающий матч главного еврокубка нескольким тысячам фанатов, у которых будет билет на игру, сообщает официальный сайт клуба.

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"Сити во главе с Гвардиолой провели великолепный сезон. Выход в финал Лиги чемпионов – поистине исторический момент для клуба. Невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить этот особенный матч", – цитирует шейха Мансура пресс-служба "горожан".

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Напомним, что финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси состоится в Порту 29 мая. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА перенес игру в Португалию, ведь Великобритания внесла Турцию в красный карантинный список стран.

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