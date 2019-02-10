Манчестер Сити – Челси: послематчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура английской Премьер-лиги над Челси.

"Невероятная неделя, удивительная игра! Нам повезло, что мы забили три мяча в первых четырех атаках. После того как счет стал 3:0, соперник играл лучше нас. Но после 5:0 им уже было сложно.

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Это была невероятная игра против топ-команды. Челси забирает мяч, играет в отличный футбол. Наши игроки были исключительными сегодня.

После поражения от Ньюкасла (1:2) все посмотрели на себя в зеркало, мы со всеми поговорили, приняли реальность и двинулись дальше. Надо сохранять спокойствие. Игроки заслуживают комплиментов. Играть с Арсеналом и Челси дома и Эвертоном на выезде – тяжелая неделя. Но мы прекрасно справились.

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Сегодня утром мы проводили беседу с футболистами, отрабатывали стандарты, работали над движением. Но я никогда не думал, что забьем столько.

Я говорил это уже много раз. Каждый сезон Агуэро забивает много голов. Я уважаю таких футболистов, их стабильность. Молодые игроки ярко себя показывают, но оставаться на таком уровне столь длительное время – фантастическое достижение.

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Мы поднялись на первое место. Посмотрим, как Ливерпуль сыграет на Олд Траффорде. Возможно, они снова обойдут нас, но я горжусь своими игроками.

До конца остается 11 матчей. Мы постараемся защитить чемпионский титул", – цитирует Гвардиолу ВВС.