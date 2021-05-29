Голкипер Челси Эдуар Менди вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

Эдуар Менди стал первым африканским вратарем, который вышел на поле в финале Лиги чемпионов, сообщает Goal.

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Голкипер Челси является уроженцем Сенегала. Напомним, в сентябре лондонцы приобрели Эдуара у Ренна за 24 млн евро. 29-летний вратарь сразу стал основным голкипером Челси.

В финале ЛЧ лондонцам противостоит Манчетсер Сити.

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