Манчестер Сити – Челси: Менди установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов
23:09 - Читати українською
Голкипер Челси Эдуар Менди вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.
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42’ Кай Хаверц
Эдуар Менди стал первым африканским вратарем, который вышел на поле в финале Лиги чемпионов, сообщает Goal.
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Голкипер Челси является уроженцем Сенегала. Напомним, в сентябре лондонцы приобрели Эдуара у Ренна за 24 млн евро. 29-летний вратарь сразу стал основным голкипером Челси.
В финале ЛЧ лондонцам противостоит Манчетсер Сити.
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