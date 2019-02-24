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Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку

22:12 254 Читати українською
Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку
Кепа отказался уходить с поля в финале Кубка лиги

В конце финального матча Кубка английской лиги Челси – Манчестер Сити случился действительно неординарный эпизод. Голкипер лондонцев Кепа Арризабалага отказался покидать поле, чем разозлил Маурицио Сарри.

На последних минутах экстра-тайма в финале Кубка английской лиги Челси – Манчестер Сити голкипер лондонцев Кепа Арризабалага получил повреждение. До финального свистка арбитра оставалось около минуты.

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Главный тренер Челси Маурицио Сарри хотел заменить испанца и выпустить Вилли Кабальеро. Возможно, эта замена была плановой, но, вероятно, Кепа решил, что тренер хочет заменить его именно из-за травмы и наотрез отказался уходить с поля.

Диктор по стадиону уже объявил о замене, а Кабальеро стоял у боковой линии, но Кепа так и не покинул поле, чем изрядно разозлил Сарри. Тренер бросил бутылку об газон и сам покинул тренерскую скамью, уйдя в подтрибунные помещения. Правда, позже вернулся.

Кепа так и доиграл как экстра-тайм, так и серию пенальти, которая завершилась победой Манчестер Сити со счетом 4:3. Кепа отбил один удар, но игроки Челси ошиблись дважды. Александр Зинченко второй год подряд выигрывает Кубок английской лиги.

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Интересно, что ранее Сарри неоднократно критиковал своих подопечных, в частности, говорил следующее: "Я иногда не понимаю их решений". Что же, атмосфера в лондонском коллективе действительно оставляет желать лучшего.

Напомним, уже 7 марта Челси примет Динамо в поединке 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч пройдет в Киеве 14 марта.

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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