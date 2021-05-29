Эдерсон на тренировке Манчестер Сити решил отточить пробитие пенальти, пробив их второму вратарю "горожан".

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В общем, бразилец нанес 11 ударов с отметки и был близок к идеальному результату, но один из них пробил по центру. Другие же пенальти Эдерсон выполнил на любой вкус, как мощно пробив в девятку, так и разведя мяч и вратаря по разным углам. Интересно, что недавно Манчестер Юнайтед не смог обыграть Вильярреал в серии пенальти как раз из-за неудачного удара Давида Де Хеа.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

Манчестер Сити – Челси: анонс финала Лиги чемпионов