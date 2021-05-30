"Я сделал все возможное в плане выбора состава. Попробовал выбрать лучший вариант, чтобы выиграть. Мы изо всех сил старались сломать линии соперника в первом тайме. Вторая половина игры была намного лучше.

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Против оборонной структуры Челси было непросто. У нас были проблемы с длинными забросами. В такой момент нужно вдохновение. Хотел бы сказать, что позади исключительный сезон для нас. К сожалению, мы не выиграли. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее.

Была напряженная игра. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Они сделали все и выложились по полной. Хочу поздравить соперника с исключительным сезоном и продемонстрированной игрой в финале.

Всегда нужно стараться выиграть. Во втором тайме у них была только одна контратака с участием Пулишича. Это правда хорошая команда, но мы прекрасно играли против них. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать", – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

Напомним, по итогам прошлого сезона Сити победил в АПЛ и Кубке Лиги.

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