"С приходом Тухеля Челси стал очень сильной командой. Они почти не проигрывают, недавно победили нас. Поэтому мы хорошо знакомы с соперником, и финал обещает быть очень непростой. Все решится в одном матче, случиться может что угодно. Члены моей семьи все время говорят, что им до сих пор не верится в то, что я сыграю в финале Лиги чемпионов.

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День рождения накануне финала Лиги чемпионов? Уверен, для меня это будет лучший подарок, если мы победим. Надеюсь, если мы выиграем, я смогу отпраздновать со своей семьей. Это было бы здорово. Они продолжают твердить мне, как сильно им не хватает походов на стадион и им нечего делать. Надеюсь, они смогут прийти на стадион и посмотреть финал. Этот момент был бы для меня особенным.

К финалу буду готовиться так же, как в других матчей: с улыбкой, говоря себе, посмотрим, что получится. В плане подготовки ничего не изменится – все будет так же ", – поделился Фоден в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси состоится в Порту 29 мая. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА перенес игру в Португалию, ведь Соединенное Королевство внесло Турцию в красный карантинный список стран.

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