Манчестер Сити и Челси получили возможность сыграть при поддержке болельщиков. Каждый участник финала Лиги чемпионов имеет право реализовать 6 тысяч билетов. Правда, заплатить за тикеты на Эштадиу Драгау придется немало.

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Билеты доступны в четырех ценовых категориях. Цена самых дорогих составляет 597 евро. Вторая категория обойдется покупателям в 448 евро, третья – 179, а четвертая – 70 евро. Для сравнения, стоимость билетов на финал Лиги Европы значительно ниже. Она держится в диапазоне 40-130 евро, сообщает The Athletic.

К слову, ранее клубы уже подготовили для своих болельщиков специальные предложения. В частности, владелец Манчестер Сити пообещал оплатить дорогу на финал Лиги чемпионов, а Челси также предложил льготный туристический пакет.

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Напомним, что финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси состоится в Порту 29 мая. Поединок должен был принять Стамбул, но УЕФА перенес игру в Португалию, ведь Великобритания внесла Турцию в красный карантинный список стран.

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