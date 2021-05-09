Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро отреагировал на свое фиаско в поединке 35-го тура АПЛ против Челси.

"Я бы хотел попросить прощения у моих партнеров, у тренерского штаба, у болельщиков за то, что не реализовал пенальти. Я принял плохое решение и полностью несу за это ответственность", – написал Агуэро в своем Instagram.

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Напомним, аргентинец решил пробить пенальти паненкой, однако голкипер Челси Менди остался по центру ворот и с легкостью поймал мяч.

К слову, Агуэро провел 18 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 1 ассист.

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