Манчестер Сити выбил Челси из Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Горожанам" удалось захватить преимущество, но забили они только после стандарта. Марез после перерыва заработал штрафной и, перевинув стенку, поразил ворота Менди. Альварес поставил точку, отлично сыграв на добивании после удара алжирца.

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