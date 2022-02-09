Манчестер Сити в рамках 24 тура АПЛ принимает Брентфорд. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 24 тура АПЛ между Манчестер Сити и Брентфордом начнётся в 21:45 по киевскому времени. Трансляция пройдёт на Setanta Sports. Александр Зинченко остался в запасе.

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"Горожане" подходят ко встрече в статусе лидера АПЛ, имея отрыв в 9 очков от ближайшего преследователя – Ливерпуля. Допускать осечку подопечные Пепа Гвардиолы не имеют права, ведь мерсисайдцы сыграли на один матч меньше. В случае ничьей или даже поражения Сити команда Юргена Клоппа получит возможность сильно сократить отставание.

Стартовые составы

Манчестер Сити:

Брентфорд:

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