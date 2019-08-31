Манчестер Сити – Брайтон: Ляпорт травмировался и выбыл на неопределенный срок

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт не смог доиграть матч против Брайтона за травмы.

Защитник Манчестер Сити Ляпорт неудачно отбирал мяч у Адама Вебстера и травмировался в первом тайме против Брайтона.

Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Отметим, что француза вынесли на носилках, а судья еще и наказал Ляпорта за этот эпизод желтой карточкой.

Отметим, что Манчестер Сити разгромил Брайтон (4:0) в матче 4-го тура АПЛ.

Манчестер Сити с Зинченко уничтожил Брайтон, Челси упустил победу над Шеффилд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчи субботы