toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити – Брайтон: Ляпорт травмировался и выбыл на неопределенный срок

20:39 28 Читати українською
Манчестер Сити – Брайтон: Ляпорт травмировался и выбыл на неопределенный срок
Эмерик Ляпорт / соцсети

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт не смог доиграть матч против Брайтона за травмы.

2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва
 
2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
55’ Серхио Агуэро
79’ Бернарду Силва

Защитник Манчестер Сити Ляпорт неудачно отбирал мяч у Адама Вебстера и травмировался в первом тайме против Брайтона.

Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Отметим, что француза вынесли на носилках, а судья еще и наказал Ляпорта за этот эпизод желтой карточкой.

Отметим, что Манчестер Сити разгромил Брайтон (4:0) в матче 4-го тура АПЛ.

Манчестер Сити с Зинченко уничтожил Брайтон, Челси упустил победу над Шеффилд Юнайтед: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

blog_ava
Агент Тайсона рассказал о причинах срыва трансфера в Рому
10:07
915
Теги
Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Брайтон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Ювентус
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук