Манчестер Сити не получит преимущества домашнего поля во втором матче 1/8 ЛЧ против Боруссии М.

Повторная встреча между "горожанами" и "жеребцами" также состоится на Пушкаш Арене в Будапеште, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Манчестер Сити не позволили прилететь в Германию на первый матч, потому Боруссии пришлось искать нейтральную арену. Похожая история случилась с Ливерпулем и РБ Лейпциг, которые оба личные матчи проведут в столице Венгрии.

Напомним, в первом поединке Манчестер Сити победил Боруссию М со счетом 2:0, а ответный матч состоится 16 марта.

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