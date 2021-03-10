Манчестер Сити – Боруссия М: ответный матч также состоится на нейтральной арене
Манчестер Сити не получит преимущества домашнего поля во втором матче 1/8 ЛЧ против Боруссии М.
Повторная встреча между "горожанами" и "жеребцами" также состоится на Пушкаш Арене в Будапеште, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Манчестер Сити не позволили прилететь в Германию на первый матч, потому Боруссии пришлось искать нейтральную арену. Похожая история случилась с Ливерпулем и РБ Лейпциг, которые оба личные матчи проведут в столице Венгрии.
Напомним, в первом поединке Манчестер Сити победил Боруссию М со счетом 2:0, а ответный матч состоится 16 марта.
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