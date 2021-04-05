"Мы разочарованы своей игрой в субботу. Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать.

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Сити – это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача – необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах. Сити завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться.

Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Манчестер Сити – Боруссия Д состоится во вторник, 6 апреля. Начало поединка в 22:00.

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