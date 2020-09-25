В матче 3-го раунда Кубка английской лиги подопечные Гвардиолы не без проблем прошли Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующий обладатель Кубка английской лиги принимал на своем поле представителя низшего дивизиона Борнмут. 17-летний форвард манкунианцев Лиам Дилэп вывел свою команду вперед в середине тайма с передачи Фила Фодена. Однако уже через четыре минуты "вишни" отыгрались.

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Героем встречи стал вышеупомянутый Фоден, который во втором тайме удачно сыграл на добивании. Его точный выстрел вывел "горожан" в 1/8 финала турнира, где Манчестер Сити сыграет с Бернли.

К слову, Александр Зинченко матч пропускал из-за травмы.

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