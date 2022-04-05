Манчестер Сити – Атлетико: онлайн-трансляция четвертьфинала ЛЧ – Зинченко в заявке
21:50 - Читати українською
Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между Манчестер Сити и мадридским Атлетико стартовал в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция – на "MEGOGO". Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных.
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Стартовые составы
Манчестер Сити:
Атлетико:
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