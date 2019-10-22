Манчестер Сити – Аталанта: Зинченко может пропустить матч Лиги чемпионов

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, скорее всего, пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

Пресс-служба УЕФА утверждает, что Зинченко пропустит этот поединок из-за болезни. Кроме украинца в списке находятся Лерой Сане и Эмерик Ляпорт.

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По информации Manchester Evening News, Николас Отаменди и Кайл Уокер вернулись к тренировкам, а украинец отсутствовал.

Добавим, что по возвращении из расположения сборной Украины Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч 9-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:0).

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле примет Аталанту. В данный момент именно "горожане" удерживают первое место в турнирной таблице группы С, одержав две победы в двух матчах.

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