Манчестер Сити – Аталанта: Малиновский и другие звезды итальянцев в эффектном промо к матчу Лиги чемпионов

Аталанта на выезде встретится с Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Пресс-служба бергамасков подготовила видеоролик, чтобы анонсировать встречу с командой Хосепа Гвардиолы.

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Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле примет Аталанту. Начало встречи в 22:00.

Сейчас именно "горожане" удерживают первое место в турнирной таблице группы С, одержав две победы в двух матчах. Аталанта пока очков не набирала.

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