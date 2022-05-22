Александр Зинченко не сыграет с первых минут впервые за 4 тура, до этого украинец отыграл 3 полных поединка за 8 дней. Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 18:00. Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард в отчаянной попытке принести своей бывшей команде золото. Для этого нужно хотя бы сыграть вничью с манчестерцами при условии победы команды Клоппа над кризисным Вулверхмптоном дома. Учитывая, что Гвардиола выиграл все свои 6 матчей против Астон Виллы (а в родных стенах это были исключительно сухие победы), задача из сверхсложных.

Три интриги в финальный день АПЛ – какова вероятность, что Зинченко возьмет чемпионство

Манчестер Сити – Астон Вилла: смотреть матч онлайн (трансляция 22 05 2022)