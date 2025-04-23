Манчестер Сити в 34-м туре АПЛ сезона 2024/25 одолел Астон Виллу (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уже на 7-й минуте Рубен Диаш отдал точную диагональ на Мармуша, который обыграл Кеша и прострелил в центр штрафной. Мяч срикошетил от Консы прямо на Силву – удар Бернарду парировал Мартинес, но шар отскочил ему в ногу и закатился в ворота. 0:1!

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Впрочем, на 16-й минуте все перевернулось – Рубен привез пенальти, сыграв корпусом против Ремзи в пределах штрафной. Хотя Диаш не выставлял ногу, контакт был очевиден, и VAR посоветовал арбитру указать на 11-метровую отметку. Рашфорд хладнокровно реализовал – 1:1.

Развязка наступила на пятой компенсированной – Доку легко обыграл Диасаси и прострелил “шведом” на дальнюю, где Нуньес замкнул победный момент.

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