"Насколько важен опыт Зинченко и Жезуса? Это ключевой момент. Когда вы уже боролись за титул и справились с этим моментом, то поняли определенные вещи. У них есть способность передавать свой опыт команде. Это очень важно. Некоторые игроки слишком молоды, но сыграли уже много матчей.

Манчестер Сити – Арсенал: лидер "канониров" пропустит ключевой матч за чемпионство АПЛ

Как их привлекать? У Зинченко и Жезуса все выходит естественно. Когда они только пришли, через две-три недели сказали: "Мы можем выиграть титул". Это мы начали чувствовать не только сейчас. Они пытались передать эту идею с августа. Мы не начали рассчитывать на них только сейчас, этот процесс длится уже давно", – цитирует наставника "канониров" Football London.

Напомним, что матч между Арсеналом и Манчестер Сити состоится 26 апреля. Команда Артеты опережает "горожан" в турнирной таблице АПЛ всего на пять очков, но подопечные Гвардиолы имеют две игры в запасе.

Зинченко застал пробуждение дракона и сгорел: игра на три позиции, отчаяние, троллинг, баллы и приятный нюанс против Ливерпуля