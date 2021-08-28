"Первый гол был самым обидным. Мы контролировали игру до этого, вели её там, где хотели. Первое же действие соперника – и мы не смогли остановить навес, в результате чего Гюндоган забил головой. Это базовые вещи, которые нужно делать правильно на этом стадионе.

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Второй пропущенный гол – явный фол, потому что Чемберса били по лицу. Что было после того, как мы пропустили после красной карточки, вы знаете. Со стороны Джако была быстрое действие, он пытался убрать ногу, и судья решил, что это красная карточка.

Перед вторым таймом я был обеспокоен, ведь морально это достаточно сложно принять. После третьего гола надо играть еще 60 минут с 10 игроками против лучшей команды лиги. Можно опуститься, ситуация могла негативно повлиять на язык тела и отношение друг к другу, но я подобного не замечал", – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, Манчестер Сити уничтожил Арсенал Артеты (5:0) и расположился на 5 месте после 3-х туров. "Канониры" остались на дне турнирной таблицы с 0 очков.

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