"Манчестер навсегда останется голубым": Влада Зинченко тепло попрощалась с Сити
Влада, жена Александра Зинченко, написала прощальные слова игрокам и фанатам Манчестер Сити.
"Впервые футболку Сити я одела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже был частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать, что я заслуживаю свое место на трибунах.
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В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках Сити мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.
Мы перелистываем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я с еще большим интересом буду наблюдать за феноменом Манчестер Сити. Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все, Сити. Для меня Манчестер навсегда останется голубым", – написала Влада в Instagram.
Напомним, Зинченко подписал с Арсеналом долгосрочный контракт, он стал вторым украинцем в истории клуба после Олега Лужного. Сити заработал на продаже Александра 35 миллионов евро.
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