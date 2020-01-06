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Манчестер Юнайтед желает подписать Уинкса – Манчестер Сити готов перехватить хавбека

6 января 16:05 155 Читати українською
Манчестер Юнайтед желает подписать Уинкса – Манчестер Сити готов перехватить хавбека
Гарри Уинкс / Reuters

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Гарри Уинкс находится в сфере интересов сразу двух грандов из Манчестера – Юнайтед и Сити.

"Красные дьяволы" заинтересованы в приобретении 23-летнего англичанина в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

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Составит конкуренцию Юнайтед в борьбе за Уинкса Манчестер Сити. "Горожане" тоже готовы сделать предложение Тоттенхэму летом 2020 года. Ориентировочная стоимость хавбека – 40 млн евро. У него действующий до лета 2024-го контракт со "шпорами".

В нынешнем сезоне Гарри Уинкс провел 20 матчей во всех турнирах.

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