Голкипер МЮ Давид Де Хеа потерял основное место в воротах манкунианцев, но на его зарплату это не влияет.

В лагере МЮ считают ошибкой, что в 2019-м клуб продлил контракт с Давидом Де Хеа до лета 2023-го, сообщает Goal.

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Испанский вратарь потерял свою форму, а с ней и место в основе команды Сульшера. Юнайтед стремится продать голкипера, но пока нет желающих удовлетворить финансовые аппетиты Давида, который получает в лагере манкунианцев свыше 400 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне АПП Де Хеа провел 26 матчей, в которых пропустил 30 мячей.

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