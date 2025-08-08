Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о завершении реконструкции базы клуба. Проект стоимостью 50 миллионов фунтов был завершен вовремя и в рамках бюджета. Средства были взяты из 300 млн долларов, которые инвестировал в клуб совладелец "красных дьяволов" Джим Рэтклифф.

Теперь на базе в Каррингтоне создана "высокоэффективная тренировочная среда, призванная вдохновлять на сотрудничество, инновации и стремиться к совершенству". Сообщается, что разработка проекта проводилась с учетом пожеланий игроков и персонала. Приоритет отдавался функциональности, открытости и взаимодействия, а также увеличению естественного освещения и созданию открытых рабочих пространств.

В 2022 году бывший нападающий МЮ Криштиану Роналду раскритиковал базу команды: "Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23".

