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Манчестер Юнайтед запретил Игало тренироваться на базе клуба

11:51 187 Читати українською
Манчестер Юнайтед запретил Игало тренироваться на базе клуба
Одион Игало / Манчестер Юнайтед

Руководство "красных дьяволов" не позволило своем новичку Одиону Игало готовиться к дебюту за команду Сульшера на базе клуба.

30-летний футболист не полетел с командой в Испанию на тренировочный сбор, ведь клуб опасался, что у нигерийца возникнут проблемы с въездом на территорию Великобритании. Теперь руководство Манчестер Юнайтед запретило Игало тренироваться на базе клуба, информирует The Sun.

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Английский клуб принял такое решение, поскольку Игало приехал в Манчестер из Китая, где бушует эпидемия коронавируса. Футболист тренируется индивидуально с личным тренером.

Напомним, что Игало перешел в Манчестер Юнайтед в последние часы зимнего трансферного окна из китайского Шанхай Шэньхуа. Пока неизвестно, когда форвард сможет дебютировать за свою новую команду.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Одион Игало Одион Игало
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