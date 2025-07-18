Манчестер Юнайтед достиг окончательной договоренности с Брентфордом по трансферу Бриана Мбеумо. Как сообщает The Athletic, сумма сделки составит примерно 83 миллиона евро – 76 миллионов гарантировано, еще 7 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

Манчестер Юнайтед собирает Амориму полностью новый нападающий – три звезды за 200 млн евро

Сделка стала возможной после нескольких недель интенсивных переговоров. Камерунский форвард приоритезировал переход именно в Манчестер Юнайтед, несмотря на наличие других вариантов, и теперь готовится стать третьим летним новичком клуба – после Матеуса Куньи и Диего Леона.

Ожидается, что оформление трансфера будет завершено в ближайшие дни.

В составе Брентфорда Мбеумо провел 242 матча, в которых отметился 70 голами и 51 ассистом.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер