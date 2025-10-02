Манчестер Юнайтед даже в кризисные времена старается не забывать о подписании игроков на перспективу.

"Красные дьяволы" согласовали трансфер 17-летнего опорника Кристиана Ороско из колумбийской Форталезы Сипакира, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Переход обошелся МЮ всего в один миллион долларов.

Ороско лишь три месяца назад перебрался из родного Рохо в Форталезу и еще не успел даже дебютировать за новую команду. Вероятно, скауты МЮ заметили хавбека на Копа Америка U-17. Там Ороско был ключевым игроком и капитаном сборной Колумбии, которая стала серебряным призером турнира, уступив Бразилии в серии пенальти.

Добавим, что центр поля является едва ли не самой проблемной зоной нынешнего МЮ. Правда, Ороско пока никак не поможет Рубену Амориму – колумбиец приедет на Олд Траффорд только летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия.

