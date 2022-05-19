Эрик Байли и Арон Ван-Биссака по завершении текущего сезона могут расстаться с манкунианцами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Юнайтед выставляет их на продажу, но будущее зависит от того, какие предложения получит сам клуб. За Ван-Биссакой, который в кампании 2021/22 провел 26 матчей, уже долгое время следит Кристал Пелас.

О претендентах на Байли пока неизвестно. В этом сезоне 28-летний ивуариец не может похвастаться нормальной игровой практикой – всего 7 поединков.

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