Главный тренер МЮ Рубен Аморим не рассчитывает на Хёйлунда в следующем сезоне и попросил клуб выставить датчанина на трансфер. Об этом информирует Caught Offside. Сообщается, что клуб нашел игроку замену, это – Матеус Кунья из Вулверхэмптона.

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Согласно источнику, "красные дьяволы" готовы выслушать предложения за 22-летнего футболиста летом. Нестабильная форма Хёйлунда и потребность в опытном бомбардире заставили Манчестер Юнайтед пересмотреть его будущее.

Интерес к Расмусу проявляют Ювентус и Наполи. Стоимость Хёйлунда оценивают в 60 млн евро. Напомним, что он является фанатом Манчестер Юнайтед с детства.

В этом сезоне Хёйлунд забил 9 мячей и отдал 4 ассиста в АПЛ.

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