Манчестер Юнайтед выставил самый молодой состав в еврокубках со времен Фергюсона

Неординарное событие произошло в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между английским Манчестер Юнайтед и казахской Астаной.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер выставил самый молодой состав манкунианцев в евротурнирах с 2012 года, сообщает Opta Sports.

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Средний возраст основы "красных дьяволов" в матче против Астаны (1:0) составил 24 года и 145 дней. В частности, самым молодым игроком на поле стал автор забитого мяча Мейсон Гринвуд, которому в октябре исполнится лишь 18. Самым старшим же был голкипер Серхио Ромеро, ему 32.

Отметим, что в декабре 2012 года на матч против румынского Клужа тренерский штаб Юнайтед выпустил состав со средним возрастом 24 года и 54 дня. Тогда команду возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон.

24y 145d - The average age of Manchester United's starting XI against Astana is 24 years and 145 days; their youngest in a Europa League/Champions League game since December 2012 (24y 54d v CFR Cluj). Stage. #MNUAST pic.twitter.com/Korf5B6BG4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2019

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