toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Юнайтед выставил самый молодой состав в еврокубках со времен Фергюсона

07:30 97 Читати українською
Манчестер Юнайтед выставил самый молодой состав в еврокубках со времен Фергюсона
Манчестер Юнайтед выставил самый молодой состав в еврокубках со времен Фергюсона / Getty Images

Неординарное событие произошло в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между английским Манчестер Юнайтед и казахской Астаной.

73’ Мейсон Гринвуд
 
73’ Мейсон Гринвуд

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер выставил самый молодой состав манкунианцев в евротурнирах с 2012 года, сообщает Opta Sports.

Лига Европы: Григорчук едва не остановил МЮ, Рома разбила Башакшехир, Боруссия М опозорилась против Вольфсберга

Средний возраст основы "красных дьяволов" в матче против Астаны (1:0) составил 24 года и 145 дней. В частности, самым молодым игроком на поле стал автор забитого мяча Мейсон Гринвуд, которому в октябре исполнится лишь 18. Самым старшим же был голкипер Серхио Ромеро, ему 32.

Отметим, что в декабре 2012 года на матч против румынского Клужа тренерский штаб Юнайтед выпустил состав со средним возрастом 24 года и 54 дня. Тогда команду возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил
00:11
611
Теги
Лига Европы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед - Астана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
8
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук