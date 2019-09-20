Манчестер Юнайтед выставил самый молодой состав в еврокубках со времен Фергюсона

Неординарное событие произошло в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы между английским Манчестер Юнайтед и казахской Астаной.
Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер выставил самый молодой состав манкунианцев в евротурнирах с 2012 года, сообщает Opta Sports.
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Средний возраст основы "красных дьяволов" в матче против Астаны (1:0) составил 24 года и 145 дней. В частности, самым молодым игроком на поле стал автор забитого мяча Мейсон Гринвуд, которому в октябре исполнится лишь 18. Самым старшим же был голкипер Серхио Ромеро, ему 32.
Отметим, что в декабре 2012 года на матч против румынского Клужа тренерский штаб Юнайтед выпустил состав со средним возрастом 24 года и 54 дня. Тогда команду возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон.
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